Baltimore, ville la plus peuplée du Maryland, est située juste au nord de Washington. Dans cet épisode, Mappemonde découvrira la grande diversité de la scène musicale de cette ville, finalement peu connu dans nos latitude (à part The Wire). Il y aura du minimalisme, de la pop psychédélique délurée (Léo s’est fait plaisir), du R&B inhabituel, et du Hi-NRG progressiste.

Profitons-en pour rappeler qu’il y a près de 2 ans (que le temps passe vite), on était déjà passé pas loin de là, à Philadelphie précisément.

La musique de Baltimore

Philip Glass – Koyaanisqatsi

Panda Bear – Take Pills

Divine – Think you’re a man

serpentwithfeet – Blisters

Dan Deacon – Woof woof

Double Dagger – Corporate Logo Preservation Society

Robbie Basho – Zarthus

Teen Suicide – Living Proof

2 hyped Brothers & a dog – Doo Doo Brown

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 120 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : War Memorial, Baltimore © Smash the Iron Cage