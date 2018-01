LPQR : À table! Archéologie de l’alimentation //11.01.18

Vous reprendrez bien une part de galette ?

Pour cette nouvelle année qui débute, les Pierres qui roulent ont décidé de ne pas laisser de répit à nos estomacs… nous évoquerons les pratiques alimentaires des sociétés anciennes, pour le plus grand plaisir de vos papilles – et de vos oreilles !

On mange souvent, voire beaucoup pendant les fêtes de fin d’année : repas de Noël, réveillon du Nouvel An, annonçant ensuite la fameuse galette des rois – que vous avez peut-être déjà entamée – et les crêpes de la chandeleur… Peut être est-ce un peu trop… mais peut être est-ce parce que l’on aime ça, manger. Moment privilégié de retrouvailles sociales, le passage à table est également révélateur de choix culturels, symboliques et pragmatiques, que l’archéologie contribue à révéler pour les sociétés du passé .

Comment avoir accès à ces données, et que nous apprennent-elles sur la composition des tablées néolithiques, antiques et médiévales ?

Pour cette première émission de l’année 2018, nous avons réuni autour d’un petit buffet de nouvelle année, trois intervenants :