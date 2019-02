LPCX : Les Petits Cailloux font Genre // 7.02.2019

Montre-moi les objets avec lesquels tu veux être enterré-e et je te dirai qui tu es…

… ou pas !

Comment appréhender le genre des individus des sociétés du passé ?

Quels peuvent être les apports de l’approche archéologique aux questions de genre ?

Parce qu’elle y consacre actuellement sa thèse, nous ferons le point sur ces questions avec Clara Blanchard, (univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, équipe TranSphères du laboratoire ArScAn) mais également en confrontant le discours de l’archéologue avec celui de spécialistes de ces questions venues de géographie et de sociologie que sont Milan Bonté et Daphné Caillol (tou-te-s deux à l’univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et rattaché-e-s à l’équipe P.A.R.I.S du laboratoire Géographie-cités)

Nous évoquerons également l’exposition « Paye ta truelle » avec Ségolène Vandevelde, et enfin nous dirons quelques mots de l’exposition actuellement en cours « Tomber sur un os » au musée Archéa de Louvres.

A jeudi sur Radio Campus Paris !