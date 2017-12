La Ligue // S4 Ep.03 : Brian is Back // 02.12.17

Je vous le réservais pour la fin d’année, oui, il faut bien un peu de Brian, non?

Bon, alors c’est simple, pour cet épisode je vous propose de découvrir, une fois de plus, tout le CHARISME de Brian Wilson par des titres qui ne sont pas sortis. Tout son drame, toute son émotion, quoi…

Alors oui, on en a déjà parlé (voir les liens d’anciens épisodes présents dans cet article pour approfondir), et on a même écrit dessus pour vous : Yep, un fanzine imprimé en risographie avec dedans, Brian en doré métallisé (si ça c’est pas un argument). Allez donc shopper le fanzine de La Ligue consacrée à l’histoire d’Adult/Child avec plein de photos, des anecdotes exclu et même un jeu.

Bon mais revenons à notre podcast ! Brian. Le mec qui survit à tout, qui s’en prend plein la gueule, mais continuera jusqu’au bout de faire de la musique pour donner du bonheur aux gens.

Voilà, ça y est je suis encore en train de me faire chialer.

Bon, il y a des titres tirés de 3 grandes périodes de bootlegs et d’enregistrements géniaux rangés au placard:

La période ‘70s, avec beaucoup de titres enregistrés notamment dans la seconde partie (projets Adult/Child et California Feeling).

La période années 80/début ‘90s, dans la veine du premier album solo de Brian (88), sous l’influence de Landy qui refusait beaucoup de titres.

La période des Andy Paley Sessions 92—97, avec de nombreux titres qui sonnent post-dépression, plein d’émotions.

Voilà, en dehors de ça, on notera le titre produit par Brian, avec Jan Berry, sorti en 73. Concernant Jan Berry, du duo de pop mythique jan & Dean, écoutez donc cet épisode.

Un single one shot, dans la lignée des nombreuses productions de Brian Wilson. On entend également, que je passe en extrait : « Love Is A Woman » de l’album Love You des Beach Boys, et « Live is for the Living » du projet avorté « Adult/child » (voir cet épisode de La Ligue).

PLAYLIST :

Brian Wilson – Soul Searchin’ // version des Andy Paley Sessions Brian Wilson – This Song Wants To Sleep With You Tonight (Alternate Mix) Beach Boys – California Feeling // version bootleg 78 Beach Boys – Our Team Brian Wilson & Jan Berry – Don’t You Just Know It Brian Wilson – Do You Have Regrets (I Do) Brian Wilson – Heavenly Bodies Beach Boys – It’s Over Now Beach Boys – River Song //démo début 70 (peut-être une des sessions du Caribou Ranch de 74??). Pour la version finale, allez un peu voir l’unique album solo de Dennis Wilson Brian Wilson & Bob Dylan – The Spirit Of Rock’n Roll Beach Boys – Winter Symphony

Monomaniaque, moi?