L’heureux processus / Les Nuits Sonores

Patrice Mourre est un des co-fondateurs des Nuits Sonores, qu’il a organisé quatorze années durant. Vieux de la vieille de la scène techno rhône-alpine et française des années 1990, il a organisé des soirées et a été DJ sous le nom de DJ P.Moore, il a été un des premiers disquaires de Lyon, et est également à l’origine de Technopol et de la Techno Parade. En 2015, il fait son comeback en tant que DJ, et je l’ai rejoint en juillet dernier alors qu’il s’apprêtait à jouer avant Fatboy Slim, sur la scène de Jockey Disque, à l’hippodrome d’Auteuil. Mais c’est bien pour parler des Nuits Sonores, et notamment de la première édition, que j’ai eu le plaisir de le rencontrer.

L’interview démarre sur le contexte culturel rhônalpin qui a précédé la création du festival. On évoque l’explosion techno des années 1990 qui a constitué ce qu’on a appelé le “triangle d’or” Lyon-Grenoble-Annecy, et sa répression par les autorités, notamment à Lyon, capitale de la répression anti-techno. De cette façon, on peut comprendre pourquoi et comment le festival des Nuits Sonores a pu naître dans cette ville pour sa première édition de 2003, à la faveur du maire élu en 2001, Gérard Collomb, déterminé à revitaliser une scène musicale sinistrée. On peut retrouver de plus amples témoignages de cette époque dans une émission “Ca se discute” datant de 1995, délicieusement datée, et dans une conférence donnée au Sucre en 2015 en présence notamment de Patrice Mourre, The Hacker et Laurent Garnier.

Patrice Mourre, qui a d’abord été chargé des projets extérieurs avant d’être directeur de production, me raconte ensuite dans quelles conditions s’est organisée la première édition du festival, faite avec “des bouts de ficelles” entre deux jobs alimentaires. Entre autres sujets, on fait la revue des différents acteurs impliqués dans l’organisation d’un tel évènement et de la façon dont ces acteurs travaillent ensemble, avant de s’attarder sur les différentes facettes de la programmation et de son déploiement au fil des éditions dans l’ensemble de la ville. Les Nuits Sonores, qui est désormais un des plus gros festivals de musique français, se caractérise notamment par son éclectisme et sa pluridisciplinarité, présente dès la première édition.

Je me rends compte qu’organiser un festival de musique de cette ampleur demande un investissement et une passion de tous les instants. Patrice Mourre, qui s’est donné corps et âme dans cette aventure, aborde pour finir la façon dont il voit l’organisation musicale et son retour à la scène. Le closing qu’il a fait à l’édition des Nuits Sonores de 2017, juste après les Chemical Brothers, est de ce point de vue un beau symbole. Il n’existe pas à ma connaissance de vidéo de ce concert, mais je ne résiste pas à l’envie de vous mettre ce Boiler Room qu’il a fait à Lyon le 28 août 2015.

Se retrouver dans l’épisode :

Introduction

00:02:15 présentation de Patrice Mourre, présentation des NS

00:09:00 le contexte culturel en rhône alpes

00:15:44 le point de départ des NS

Les Nuits Sonores

00:18:20 les modèles de festival

00:19:20 chargé des projets extérieurs

00:20:40 les métiers de la musique

00:21:55 les principaux pôles, l’organisation du travail

00:25:55 le rapports avec la municipalité

00:27:10 le financement, la communication

00:30:17 la programmation, le off, les installations culturelles, l’European Lab

00:37:45 les salles lyonnaises, le montage

00:40:30 les transports, la santé/sécurité, le public

00:47:00 directeur de production, évolution de l’organisation du travail

Conclusion

00:49:45 son bilan du métier, ses conseils

00:52:45 son set de closing des NS 2017

00:55:30 la suite pour Patrice Mourre

Références de l’épisode