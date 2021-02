Les Révolutions Du Jazz 1: L’électronique 08.02.21

Premier temps d’une série consacrée au jazz et à ses évolutions, ses révolutions pourrais-t-on dire ou ses hérésies selon les points de vue… Ce soir il sera question de l’électronique dans le jazz.

L’invention de l’électricité si elle nous a permis d’éclairer nos villes, d’avoir des machines à laver et des frigos, a aussi mis son grain de sel dans la musique en électrifiant les instruments. La musique contemporaine va s’emparer immédiatement de ce phénomène mais les autres styles de musique ne seront pas en reste; l’électronique va aussi s’inviter dans le jazz. Mais que vient faire ce qu’il est convenu d’appeler la technologie dans une musique qui consacra dès ses origines le règne des instruments et surtout des instrumentistes.

Pour en parler nous recevons Etienne Jaumet qui joue à la fois du saxophone et des claviers comme on dit. En 2018 il a publié l’album 8 regards obliques dans lequel se côtoient allègrement une profusion de claviers et des standards du jazz. En tant que cet album a dû faire dresser les cheveux sur la tête de quelques traditionalistes, il était l’invité idéal pour évoquer ce sujet. mais Etienne est aussi ingénieur du son et lorsque l’on parle de synthétiseurs la perspective du son en tant que tel se pose aussi.

programmation musicale

Etienne Jaumet ma révélation mystique

Yuji Takahashi Masahiko Sato Lob Nor

Herbie Hancock rain dance

Sun Ra DiscO Trois Mille

Tankj Brasage Sous Cloche

Etienne Jaumet Caravan

emission proposée par Olivier Delaporte et réalisée par Adel Ittel

Etienne Jaumet Bandcamp