Les Musiques Géorgiennes, avec Luka Tsiklauri // 24.04.2023

Pour l’émission du lundi 24 avril 2023, Les Chants du Crépuscule accueillent le musicien Luka Tsiklauri, qui est né à Tbilisi, la ville capitale de la Géorgie, pour nous parler des musiques de son pays. Luka est arrivé en France avec sa famille quand il avait seize ans, et c’est à Paris qu’il développe actuellement son activité de musicien. Ce jeune multi-instrumentiste compose des thèmes originaux dans son home-studio, et depuis un an et demi peut être écouté dans les concerts de Marani, l’ensemble de polyphonies Géorgiennes à Paris.

Alors qu’une carrière en musique semble compliquée pour la plupart des mélomanes, Luka a commencé dès la petite enfance. Fils d’une mère chanteuse et d’un père musicien de conservatoire, à six mois d’âge Luka fredonnait les airs Byzantins de la chorale liturgique que son père dirigeait. À six ans, grâce à sa grand-mère qui l’emmenait, même quand il préférait jouer avec ses amis, Luka a commencé à fréquenter une école de musique folklorique Géorgienne, où il a développé la maîtrise des polyphonies traditionnelles. Et c’est grâce à lui que nous allons découvrir les musiques Géorgiennes.

Le lundi 24 avril à 22h30 sur Radio Campus Paris (93.9 FM), et dès le lendemain en podcast.