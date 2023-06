Les Goguettes, avec Pascal Grégis // 19.06.2023

Après une émission dédiée au timbre du plectre sur la corde, aujourd’hui nous allons découvrir les Goguettes. Pour cela, Les Chants du Crépuscule accueillent le responsable des Voix du Crépuscule, notre émission de radio consacrée à l’Anthropologie, Sciences Humaines et Sociales. Il s’agit de Pascal Grégis. Notre invité est passé par un parcours musical long et éclectique. Mais ce n’est qu’en fréquentant un atelier d’écriture qu’il connaît quelqu’un qui, de fil en aiguille, lui a fait découvrir les Goguettes. Pascal, un grand mélomane et multi-instrumentiste, s’intéresse ainsi à un genre musical, où le texte a plus d’importance que la mélodie. Le mot goguette a gagné en notoriété depuis le Covid, mais que connaît-on de l’univers des Goguettes ? C’est ce que Pascal Grégis nous fait découvrir dans cette émission.

Note de fin d’émission :

Cette émission dédiée aux musiques non-universelles arrive à sa fin. Pendant une saison entière, Les Chants du Crépuscule ont consacré beaucoup de temps à trouver des invités phénoménaux, faire des entretiens. L’idée était de monter des épisodes où la voix de l’invité se mariait avec les extrait choisis, afin de créer une immersion lucide dans un univers musical circonscrit. C’était une manière différente de faire de l’ethnomusicologie. Au carrefour entre la science et l’art de faire des émissions prêtes à être diffusées – en suivant le parcours des invités, sans jamais revendiquer une étiquette disciplinaire quelconque. Peut-être qu’on pourrait parler d’une manière alternative de faire du terrain ? Mais bon, actuellement j’arrive à la fin de ma deuxième année de thèse, et là je suis vraiment obligé de lui consacrer plus de temps que ce que je lui ai accordé jusqu’ici. Si cet épisode vous a plu, vous pourrez toujours découvrir les autres 9. Un grand merci à vous, et au revoir ! Moi, c’est Carlos Balbino, et vous étiez avec Les Chants du Crépuscule, une émission co-produite par Radio Campus Paris avec la Compagnie des Rêves Lucides.