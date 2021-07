Les Fonds de Tiroir x Planisphère : La Fin des Tiroirs à Mains d’Œuvres // 21-07-21

© Illustration Lila Ribouchon pour les Fonds de Tiroir

La Fin des Tiroirs : LFDT x Planisphère à Mains d’Œuvres (S2EP8 – season final)

Et c’est fini …

Pour notre dernière émission radio, Les Fonds de Tiroir ont décidé de tirer leur révérence en beauté à Mains d’Œuvres et vous proposent une émission spéciale de quatre heures en compagnie des Guadal Tejaz, My Dog’s a Bear et Oreijän, avec la complicité de Philipp de Planisphère !

Au programme lives, Dj-set et interviews pour un bouquet final qui t’en mettra plein les oreilles <3

Un immense merci à Philipp, Margot, Camille, Jonathan, Eliott, toute l’équipe de Mains d’Œuvres ainsi qu’Oreijän, My dog’s a Bear et les Guadal Tejaz qui ont rendu cet événement possible.

Un dernier bisou les zozos, et à très vite peut-être ?

André et Paul

Les différentes parties de l’émission !

🌟 Oreijän 🌟

Oreijän est le projet solo de l’un des fondateurs du label de musiques expérimentales Planisphère.

Anagramme de (Rio de) Janeiro, où il grandit et puise ses premières inspirations. C’est désormais depuis Paris, que le producteur dépeint ses voyages entre sillons, bandes et bits. Ses sets tracent une frontière instable entre ambient, pop déstructurée et tropicalisme.

🎵 https://www.mixcloud.com/Oreijan/

Oreijän – l’Interview



Oreijän – le DJ-Set

💎 My Dog’s a Bear 💎

Trois chiens errants se réunissent la nuit pour hurler à la lune des chansons de dépression, de hargne, de rêveries et de cauchemars réprimés.

My Dog’s a Bear rejoignent la programmation de « La Fin des Tiroirs » pour appuyer un peu plus là où ça fait mal et faire trembler les murs de Mains d’Œuvres, donnant une nouvelle preuve qu’il faut soigner le feu par le feu.

🎵 https://mydogsabear.bandcamp.com/

My Dog’s a Bear – l’Interview

My Dog’s a Bear – le Live

⚡ Guadal Tejaz ⚡

Consonances latines pour un cocktail breton détonant, les Guadal savent assaisonner leur rock à la perfection.

Rythmique ciselée avec un bonne louche de voix caverneuse et de riffs au tabasco, Ce n’est pas pour rien que les zozos ont fait la première partie de deux monstres du rock : Ty Segall et Damo Suzuki.

Et parce qu’on aime le goût du risque, on vous propose cette boisson rafraichissante qui monte aux nasaux pour ce bouquet final des Fonds de Tiroir !

🎵 https://guadaltejaz.bandcamp.com

📺 https://youtu.be/0ALKUC9PHnI

Guadal Tejaz – l’Interview

Guadal Tejaz – le Live

