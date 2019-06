Les Fesses à l’air : VIH, Sexe et Prévention // 14.05.19

A l’occasion de Solidays, le festival dédié à la lutte contre le Sida, l’équipe des Fesses à l’air s’est réunie dans les locaux de l’association Solidarité Sida pour parler de l’épidémie du VIH qui concerne encore aujourd’hui plus de 170 000 personnes en France. Alors comment expliquer les 6500 nouvelles personnes diagnostiquées séropositives par an en France ? Quant est -il au niveau mondial ? Quelles sont les populations les plus touchées par le virus ? Et quelles sont les solutions pour éradiquer une bonne fois pour toute l’épidémie ? Florent Maréchal, directeur des programmes à Solidarité Sida, est avec nous pour répondre à toutes ces questions.

Derrière les chiffres qui illustrent l’ampleur de l’épidémie, il y a ces millions de personnes qui vivent au quotidien avec le virus. Fred Colby, community manager de Vers Paris sans Sida est séropositif. Il sera présent pour nous parler de sa vie avec le VIH, des différents traitements, de la sérophobie et de son initiative Parcours Positif, une plateforme d’accompagnement et d’information à destination des personnes séropositives.

Pauline Duverger, chargée de la prévention à Solidarité Sida nous parlera de sa vision de la prévention, fun, non-culpabilisante et instructive, tandis que des préjugés tenaces perdurent sur la maladie et que 21% des jeunes français s’estiment mal informés sur le sujet.

+ Élodie, livrera un témoignage poignant sur son histoire d’amour – et de cul – avec une personne séropositive, l’occasion de déconstruire pas mal d’idées reçues et de rappeler que oui, les séropositives aussi vivent, aiment et baisent !

Rendez- vous le vendredi 14 juin à 22h sur l’antenne de Radio Campus Paris 93.9

PHOTO © Alain FISCHER 2016, Ville de Grenoble, artistes : Jérémy Dauliac et Rebecca Bouffigny