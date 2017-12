Les Fesses à l’Air : L’érotisme dans les arts // 19.11.15

Les Fesses à l’Air, la nuit du vendredi au samedi, une fois par mois.

Pour sa première, la joyeuse équipe des Fesses à l’Air recevait l’ethnoscénologue Pierre Philippe-Meden, directeur de publication de l’ouvrage « Érotisme et sexualité dans les arts du spectacle », publié aux éditions l’Entretemps – Collections Les anthropophages. Recueil d’essais, il interroge l’érotisme et la sexualité comme fondement du spectacle vivement à travers l’étude de différentes société humaines.

Animation : Lorène Lavocat

Réalisation : Antoine

Chroniques, reportages : Mélina, Julien, Dania, Guillaume, Maxime, Flore, Antoine et Tristan

C’est quoi ?

Une émission pour éveiller nos sens et parler d’amour et de sexe. Une émission érotique, et non pas une émission sur l’érotisme. Parce que la radio, média de l’intime, et le son avec son pouvoir d’évocation, sont les moyens privilégiés pour ouvrir les portes de notre sensualité, et poser les questions qui nous caressent l’esprit. « L’érotisme, c’est de donner au corps les prestiges de l’esprit », écrit George Perros.

Radio Campus Paris, radio libre et indépendante, se doit de relayer les chauds murmures de nos corps.