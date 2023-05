Les émissions radiophoniques de 4ème B du collège Paul Langevin (Mitry-Mory) // 10.05.2023

1/ SOS Racisme

Assia reçoit deux icônes de la lutte pour la reconnaissance des droits fondamentaux humains. A travers les voix de Brahim et Luddy, on écoute la rencontre entre Nelson Mandela et Barack Obama. L’émission se poursuit avec un poème de Tahar Ben Jelloun, présenté et lu par Naël. Une émission animée par Nihad et réalisée par Emma.

Programmation musicale : James Brown

2/ Le monde et la mixité

Interviewé par Aliya, Esteban prête sa voix à la légende du football international, Cristiano Ronaldo. Assia reçoit ensuite Nathan et Khalil pour nous parler des sportifs au cinéma. Une émission réalisée par Julie.

Programmation musicale : Sigue, Morad

3/ La petite lucarne

Yvette et Esteban accueillent en studio le footballeur algérien Ryad Mahrez. Place ensuite à la chronique de Imane. Une émission réalisée par Nawel. Avec Mohammed dans le rôle de Ryad Mahrez.

Programmation musicale : Ghazali, Dystinc et At Last, Etta James

4/ Tous contre le racisme

Réunis autour de Promesse, on écoute l’interview de deux militants des droits civiques aux Etats-Unis : Martin Luther King et Rosa Parks. Dans sa chronique, Maélyne revient sur le racisme et les grandes figures du combat pour l’égalité. Une émission présentée par Déniss et réalisée par Lenny.

Programmation musicale : Creepin’, The Weeknd

Emission réalisée du 04 au 18 avril 2023 et encadrée par Sybille Buloup, Eglantine Laval et Mathilde Vinet dans les cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques proposés par Radio Campus Paris.