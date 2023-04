Les émissions de 2nde J classe média du lycée Charles de Gaulle // 02.04.2023

La classe de 2nde J du lycée Charles de Gaulle de Rosny-sous-Bois part à la découverte du média radio dans nos studios pour 4 émissions !

#1 – Amour, gloire et santé

Animée par Tom et réalisée par Clara, l’émission Amour, gloire et santé explore le sentiment amoureux à travers les siècles dans une chronique de Riyan puis laisse place à un débat entre Drisko et Valentin pour un match Amour vs Amitié qui décidera si les potes passent avant les filles.

Caetano et Lorenzo dans le rôle de Drisko et Valentin.

Musique : Le miel – Tayc

#2 – Insomnie

Dans Insomnie, Artem accueille M. Wu Hong, spécialiste de la question écologique, pour nous aider à identifier les biais à déjouer face à l’urgence climatique. Après l’intervention de l’expert, deux invités – M. Benard et Mme Dupart – viennent analyser l’utilisation du téléphone portable chez les jeunes. Aurélia a réalisé cette émission.

Avec : Raphaël dans le rôle de l’expert, Elio et Laurine dans le rôle des invités.

Musique : Ode à la joie – Beethoven

#3 – Coconut minute

L’émission animée par Kateryn commence en douceur avec l’interview de Laetitia, cliente chez Cédric Grolet. Beynor l’interroge à la sortie d’une de ses boutiques parisiennes pour de savoir si les créations du célèbre chef pâtissier sont à la hauteur de sa réputation. Dans une seconde partie plus corsée, Mohamed décrypte la gestion de l’immigration par l’Union européenne. A la réalisation de cette émission : Sinem.

Musique : The Coconut Song – Da Coconut Nut

#4 – Les grandes jeunes filles

Pour cette dernière émission, Chaïma réunit un plateau exclusivement féminin et confie le micro à Bénichrist, journaliste new-yorkaise, pour animer les deux sujets du jour :

l’avortement, avec Jordane une militante pro avortement et Nouara , jeune étudiante

une militante pro avortement et , jeune étudiante l’amitié entre filles et garçons : fiction ou réalité ? au côté de Nisrine, étudiante en arts

Réalisation : Mathieu

Musique : Stay Ready (What A Life) – Jhené Aiko

Un atelier réalisé le 20 mars 2023 et animé par Hugo Passard et Mathilde Vinet dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques « A vous les studios » organisés par Radio Campus Paris.