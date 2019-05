Les droits culturels : la Déclaration de Fribourg // 09.05.2019

Après l’histoire du racisme en France que nous a raconté le collectif Manifeste Rien en février, l’apparition des cultures immigrées dans les scènes artistiques de Paris et Londres en mars, et les discriminations subtiles en avril, les Voix du crépuscule poursuivent sur le thème de l’acceptation ou non de l’autre avec ses différences culturelles, en abordant le thème des droits culturels.

Que peut recouvrir un intitulé aussi vaste ? Nous avons tous des droits, cela est consacré dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et nous avons tous une culture, ou des cultures. Pourquoi y a-t’il besoin de définir des droits culturels ? Ladite Déclaration des Droits de l’Homme énonce dans son article 22 que toute personne « est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité ». Cela pourrait bien suffire, mais est-ce si simple à comprendre et à mettre en pratique ?

Un groupe indépendant d’experts a rassemblé et développé ces droits en 2007 dans la Déclaration de Fribourg, à travers laquelle il promeut l’inscription de la culture au titre de droit fondamental.

Le texte s’attache à donner une définition de la culture et à décrire en quelques articles comment chaque individu a le droit d’y accéder et de la pratiquer, pratiquer sa culture, seul ou collectivement, autant que de donner des clés pour prendre en compte et résoudre les conflits que cela peut engendrer, car oui, pratiquer sa culture peut entrer en conflit avec différentes règles et des principes. Et si les droits culturels n’étaient qu’un outil de relativisme culturel, voire de communautarisme ?

Pour nous rassurer sur ces questions et nous expliquer à quoi servent les droits culturels et ce qu’ils recouvrent, nous recevons Christelle Blouët, coordinatrice du réseau Culture 21 <http://www.reseauculture21.fr>.

Vous trouverez en lien le site consacré au droits culturels, au sein duquel on peut trouver la déclaration :

https://droitsculturels.org/blog/2012/06/20/la-declaration-de-fribourg/