Ce samedi 24 novembre, les joyeux critiques de l’émission « le vin le lieu et la formule » vont débattre autour de deux oeuvres : « Le peintre dévorant la femme » de Kamel Daoud et « Heureux comme Lazzaro « d’Alice Rohrwacher . Littérature et cinéma seront au menu de ce nouvel épisode.