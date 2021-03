Ce samedi 13 mars à 18h, le Vin, le Lieu et la Formule est de retour sur Radio Campus Paris (93.9FM) pour une nouvelle émission culturelle. Au programme : la série Arte En thérapie réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano et la BD Paroles d’honneur de Laetitia Coryn et Leïla Slimani, le tout accompagné d’une bonne bouteille de vin et de bonne humeur comme d’habitude !