Le timbre du plectre sur la corde, avec Jérôme Cler // 22.05.2023

Après une émission dédiée aux musiques de la Géorgie, Les Chants du Crépuscule accueillent l’ethnomusicologue Jérôme Cler. Enseignant-chercheur à la Sorbonne Université, il profite actuellement de deux années sabbatiques pour co-écrire un nouvel ouvrage scientifique avec deux autres collègues : un anthropologue, et un historien. En parallèle à son activité académique, il organise des stages de musique, où pendant une semaine intense, il propose une immersion dans la musique orientale (au sens très large). C’est-à-dire la musique des Balkans, de la Turquie, du Caucase, et de l’Europe Orientale – le Sud-Est – dans laquelle s’insèrent une partie de la Serbie, Bulgarie et la Grèce – rassemblant ainsi plusieurs cultures modales. En tant qu’amateur, Jérôme se produit également dans des groupes de musique, certains plus ou moins éphémères que d’autres, juste pour le plaisir de jouer ensemble des répertoires de tradition orale.

Or, ce n’est qu’à mi-chemin entre la vingtaine et la trentaine, lorsque Jérôme Cler enseignait le Français en tant que langue étrangère à l’Institut Français de Madrid, qu’il a commencé à pratiquer un instrument de manière très dévouée : la guitare flamenca. Il s’est mis alors à pratiquer la guitare flamenca pendant 4 ou 5 heures par jour, car les cours qu’il dispensait n’avaient lieu que le soir. Pour lui, embrasser la guitare (la prendre dans les bras) était une expérience complètement nouvelle, alors que le piano c’était l’avoir au bout des doigts. La présente émission sera dédiée au parcours personnel de Jérôme Cler dans la musique, dès ses débuts jusqu’aux dernières recherches, en suivant un élément qui n’a jamais cessé de l’inquiéter : le timbre du plectre sur la corde.

