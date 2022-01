Le Quatrième Mur #4 : Barbara Tissier, comédienne et directrice artistique

Pour ce tout premier numéro de 2022, Le Quatrième Mur a la joie de recevoir Barbara Tissier, figure incontournable du doublage français et voix connue de plusieurs générations de (télé)spectateurs. Durant sa riche carrière, elle a doublé Jennie Garth (Beverly Hills), Raven-Symoné (Phénomène Raven) Miranda Otto (Le Seigneur des Anneaux), Mémé dans les Looney Tunes et surtout Cameron Diaz (Mary à tout prix) et, par ricochet, la princesse Fiona de Shrek.

Egalement directrice de plateau pour le doublage de films et séries et comédienne au théâtre, Barbara revient pour nous sur les différentes étapes de création d’un doublage et sur son beau parcours.

Le site personnel de Barbara Tissier : http://barbaratissier.free.fr

Voxographie exhaustive : https://www.rsdoublage.com/comedien-588-Tissier-Barbara.html