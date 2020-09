Le jour d’après quand le jazz reprend ses droits 21.09.20

Le jour d’après, cette expression a été beaucoup utilisée, voire galvaudée, elle a été porteuse d’espoirs et peut-être de désillusion.

On peut se demander si le jour d’après relève d’un mythe ou d’une réalité?

Pourtant pour les musiciens et organisateurs de spectacle, il y a bien eu un arrêt brutal et un redémarrage, un jour d’avant et un jour d’après.

C’est le tout premier thème qui occupera nos échanges ce soir avec nos deux invités, le clarinettiste Sylvain Kassap, il se produira dans le cadre du festival jazz libre à Berthelot et Jean Pierre Bonnet qui est l’un des organisateurs de cette soirée qui aura lieu le vendredi 16 octobre.

En effet pour la quatrième année consécutive notre radio est partenaire de ce rendez-vous qui accueillera le duo Sylvain Kassap & Benjamin Duboc, le quartet augmenté du pianiste Paul Wacrenier healing unit ainsi qu’une création signée François Cornelou.

Programmation musicale:

Sylvain Kassap & Benjamin Duboc – métamorphose de la poussière

Sylvain Kassap & Benjamin Duboc – le soir descendu sur la piste

Cohelmec Ensemble – Only Woman (inédit)

Paul Wacrenier healing unit – blues for a e c

Futura experience lonely woman (avant première, sortie du disque prévue en janvier 2021)

Sylvain Kassap Benjamin Duboc – le ventre de Narcis

Sylvain Kassap & Benjamin Duboc – Le funambule

Paul Wacrenier Healing Unit – repeat please

production et animation Olivier Delaporte

réalisation Carol Anne Viet