La Relève- M Fleury JB de Froment B Fidelin & Jaune//31 12 18

Les 4 fantastiques du 31 décembre : le sommelier, la cuisinière l’écrivain et le chanteur.

Pour la dernière relève de 2018, on vous avait préparé une surprise : une émission d’une heure, et un cross over avec la matinale de 19H. On avait un quatuor d’invités exceptionnels. A commencer par l’immense Jean-Baptiste de Froment qui venait parle de son roman Etat de nature (Ed Aux forges de Vulcain) qui n’était pas encore paru et qui a fait partie des événements littéraires de la rentrée de janvier. C’est devenu un proverbe dans le monde de l’édition « tu commences à la relève et tu finis à la BBC »

Idem avec le mini LP de Jaune qui a conquis un public exigeant de bonne musique et les meilleurs programmateurs radio..

Quant à la cuisinière Manon Fleury pas une semaine ne se passe sans qu’on parle d’elle ou qu’on écrive à son sujet pour dire tout le bien de la cuisine qu’elle propose au Mermoz à Paris

Pour supporter tous ces bonheurs, buvez – avec modération évidemment – les crus conseillés par l’immense Bastien Fidelin, qui travaille à deux pas de la radio au Saint Sébastien..

Merci à Paul-Henry Bizon pour ses conseils bachiques…

En résumé, on ne l’avait pas fait exprès mais on vous souhaite à tous une année (et avec beaucoup de retard c’est vrai, honte à moi) une année aussi chouette intelligente sensuelle et roborative que cette émission qu’on a adoré faire avec ces 4 fantastiques là. Merci encore à eux.

Et avant de lancer les confettis et les langues de belle mère, on avait écouté

le meilleur de la pop anglaise avec The Housemartins « I smell winter »

La magnifique Jil Caplan et ses chevaux sauvages (Jil encore merci d’avoir joué dans une autre émission à l’année 1998)

Et, bien sûr, le chanteur Jaune et son si sensible « En Sommeil » et sa voix grave mais pas grave (sacré coquin)