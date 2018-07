La Matinale de 19h – Back in 1998 !

JavaScript is required.

Pour les 20 ans de Radio Campus Paris. La matinale de 19 heures vous propose un petit retour en arrière… en 1998. Une émission comme en faisait alors mais avec des invités d’aujourd’hui.

On a parlé de musique et d’informations, avec plein d’invités : la chanteusequi s’essayait alors à l’électro, le journalistequi venait de publier avec Christopher Nick une vaste enquête sur TF1, « Un pouvoir « . Enfin, en studio, le DJet. Le premier vient de publier un premier roman aux éditions du seuil : Un emploi sur mesure . Le second s’occupe aujourd’hui de la valorisation industrielle de la recherche à l’Ircam.