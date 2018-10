La Relève – Fréhel la pré punk avec Johann G. Louis// 07 10 2018

Connaissez-vous Fréhel, la reine du café concert parisien des années… pfou on ne sait plus trop. Saluons donc l’initiative de Johann G. Louis, auteur réalisateur et illustrateur d’avoir écrit et dessiné un roman graphique consacré à cette dernière (Fréhel publié aux editions Nada)

Chanteuse réaliste comme on n’en fait plus, Fréhel est une femme entière, ayant tenté toutes les expériences ou presque, et s’étant adonné à toutes les addictions disponibles.

Sans parler de son absence d’une décennie de la scène parisienne, de son retour à l’Olympia ou de ses mauvaises fréquentations…

C’est à tout cet univers englouti que le bédéaste redonne vie avec talent. IL est venu nous en parler à la relève.

Pour écouter l’intégralité de la chanson de Fréhel diffusée pendant l’émission

Sinon on a écouté Amy Winehouse Rehab pendant l’émission parce qu’on pensait qu’Amy W était une Fréhel contemporaine



Mais Johann G Louis préfère Catherine Ringer, ici elle chante C’est comme ça à l’Olympia