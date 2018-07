La Relève Cyrano de New York avec David Serero 7 mai

Mais quel personnage ! Qui ? Cyrano de Bergerac évidemment. Pour l’interpréter, il fallait bien un acteur aussi haut en couleur que Cyrano. Chanteur et byraton « avec une couleur sombre », David Serero est celui-là. Il est aussi acteur, il a rencontré Jon Bonjovi et a travaillé avec Jermaine Jackson. Et il a eu l’idée de traduire, d’adapter et de jouer le grand Gascon du côté de Broadway. Ecoutez l’émission et vous entendrez un extrait de la tirade du nez… en anglais. Il nous raconte sa carrière, son envie de jouer et ses projets. Une demie-heure de plaisir et avant même la fin de l’envoi, il touche, tant cet artiste protéiforme est d’une génorisité totale.

La pause musicale a été assurée par Everything but the girl qui chantait Missing

Pour se mettre dans l’ambiance de New York, on a écouté George Benson

et même on a écouté un extrait de Suzanne Vega Tom’s Dinner

Et comme on ne peut pas se passer, la version de la tirade du nez par Gérard Depardieu dans le film de Jean-Paul Rappeneau (si les ayant-droits ont un problème… on retirera volontiers l’extrait)