La Place Des Femmes Dans Le Jazz 11.06.18

De part et d’autres la parole se libère soit pour dénoncer le harcèlement dont sont victimes les femmes soit pour pointer les inégalités hommes/femmes dans les différents strates de notre société; qu’en est-il dans le jazz? Cette musique apparemment d’ouverture l’est-elle vraiment?

En décembre 2017 la contrebassiste Joelle Leandre publiait une lettre ouverte intitulée « Chers Messieurs » en réaction à l’absence de femmes dans le palmarès des dernières victoires du jazz. Ce fait fut-il un acte isolé, une simple « erreur de casting » ou le reflet d’une situation plus profonde? Nous partons d’un calendrier ou s’affiche le nombre 20 comme 20 ans, comme les vingt ans de radio campus Paris. Avec la sociologue Marie Buscatto auteur de « Femmes dans le jazz » et la contrebassiste Joelle Leandre (tiens donc?) nous abordons cette question de la place des femmes dans cette musique, mais comme nous ne pouvons comprendre ce qui s’est passé pour « elles » depuis vingt ans sans élargir le point de vue, il y aura des intervenantes et intervenants: Philippe, Hélène, Olivier, Mylène, à savoir l’équipe de jazz and co…

Emission proposée par Pierre Tenne et réalisée par Robin Ferrari.