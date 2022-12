La nuit des divas: DISCUSSION AVEC TASSA // 19.12.2022

Ce lundi on vous a préparé une deuxième édition spéciale de La nuit des divas. Au lieu de parler d’une artiste en profondeur, on a mis en place une avons composé une table ronde axée sur le débat aux côtés de Tassa, une journaliste culturelle et manageuse d’artiste originaire du Rif au Maroc donc amazighe. La discussion a principalement porté sur les territoires marocains et algériens à travers la musique raï et le reggada. Ces sonorités nous ont permis d’aborder la dimension génétique dans l’attache à l’art, la transmission culturelle, les sentiments d’appartenance et de légitimité face à sa culture.

Retrouvez cette discussion passionnante dès maintenant ainsi que la playlist des morceaux qu’on a sélectionnés juste ici:

https://open.spotify.com/playlist/4SczfX7cvkwcLiip7oOY9t?si=ef08a6e72f3240c3