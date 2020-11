La Nouvelle Bouquinerie : Les Imposteurs // 22-11-20

En novembre, la Nouvelle Bouquinerie reçoit Guillaume Richez, auteur et critique littéraire, fondateur en 2016 du site Les Imposteurs. Consacré initialement aux polars et aux thrillers, ce site trouve sa marque au fil des années, en s’intéressant de plus en plus à la poésie contemporaine et aux petites maisons d’édition qui publient des écritures parmi les plus singulières et novatrices. Une émission réalisée en confinement, avec les moyens du bord.

Dans cette émission, Guillaume Richez nous parle de l’importance de prendre le temps de la critique littéraire à l’ère des réseaux sociaux ; de la critique littéraire comme position éthique ; des petites maisons d’éditions et de la nécessité de les défendre ; des lectures en format audio qui font la particularité de ce site ; et il nous parle de l’importance pour lui de mettre en valeur le texte et ses qualités esthétiques dans les recensions qu’il écrit.

On entendra en fin d’émission un extrait d’une lecture chorale de Rouge Pute de Perrine Le Querrec (La Contre Allée, 2020).

Liens :

Site Les Imposteurs : https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/author/guillaumerichez/

Lecture chorale de Rouge Pute : https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2020/06/16/rouge-pute-de-perrine-le-querrec-audio/ Avec les voix de : Isabelle Alentour, Rim Battal, Vanessa Bell, Isabelle Bonat-Luciani, Katia Bouchoueva, Carine Chichereau, Aline Connabel, Mélanie Leblanc, Anne-Lise Remacle, Aurélie Serfaty-Bercoff, Maud Thiria.

Entretien d’Isabelle Lévesque avec Guillaume Richez pour la revue « Terre à ciel » : https://www.terreaciel.net/Les-Imposteurs#.X7vAdWhKhEZ

Bande son :

PJ Harvey, « The River2, Is This Desire, 1998.

Forever Parot, « Le Beefteak3, La Pantoufle, 2017.

Production : Léa Cassagnau

Montage : Margot Page