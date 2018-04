La Matinale – Un monstre humain? & monnaie locale Paris // 25.04

Aujourd’hui la Matinale s’attaque à un sujet qui dépasse souvent la raison puisque l’on parle d’un crime violent et sans mobile commis par deux jeunes hommes en 2007. Pour en parler c’est une personne indirectement concernée par cet événement que nous recevons puisque David Puaud, éducateur de rue, suivait depuis deux ans un des deux jeunes hommes accusés. En suivant le procès du crime, il réalise sa thèse d’anthropologie, et en fait un livre, « Un monstre humain ? Un anthropologue face à un crime « sans mobile » » publié aux Editions La Découverte. Ce qu’il dépeint dans cet ouvrage, c’est entre autres choses la tendance de la justice à vouloir voir en ce jeune homme les caractéristiques d’une jeunesse délinquante. Alors avec quels ressorts peut-on expliquer ce passage à l’acte ? Histoire personnelle, contexte social, condition psychologique ? On en discute avec David Puaud de 19h à 19h30.

Et en deuxième partie, la monnaie locale, vous en avez forcément déjà entendu parler ! Mais pourtant il n’en existe pas encore à Paris. A Montreuil en revanche, la Pêche est déjà utilisée par plusieurs commerçants et usagers. L’association « une monnaie locale pour Paris » tente d’étendre la Pêche à d’autres zones de l’Ile-de-France, à commencer par l’est parisien. Conçue pour éviter d’injecter de l’argent qui finance des projets controversés ou se retrouve dans des paradis fiscaux, les monnaies locales fonctionnent avec des banques « éthiques ». Alice Colsaet vient nous en dire un peu plus sur les avantages d’un tel procédé et nous parle de leur crowdfunding ! Arrivé à 50 % de leur objectif, il leur reste deux semaines pour rassembler la somme qui leur permettra de lancer le projet sereinement.

Côté chroniques, Louise de la rédaction vient nous parler de la mesure pour réduire les déchets des entreprises annoncée par le gouvernement ! Un pas vers l’écologie, grande oubliée du quinquennat jusqu’à maintenant ?

Présentation : Elodie Hervier / Réalisation : Eliott Janon / Co-interview : Nina Beltram / Chroniques : Louise Ortner / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard