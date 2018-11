La Matinale – Spéciale Élections Européennes // 20.11

Ce soir, après des extraits de reportages de France 24 en date du 27/10/16 et d’Euronews du 10/05/18, on parle des élections européennes prévues entre le 23 et le 26 mai 2019, en compagnie de l’universitaire Myriam Benlolo Carabot et du journaliste du média “Toute l’Europe”, Vincent Lequeux. En France, les électeurs seront appelés aux urnes le dimanche 26 mai, afin de choisir leurs 79 député.e.s européens pour un mandat de 5 ans. Pourtant, ces élections n’ont jamais été aussi cruciales. En effet, avec la montée en puissance des partis europhobes aux quatre coins du continent, traduit notamment par le Brexit, on dirait que l’Europe ne fait plus recette auprès de ses ressortissants… L’équipe de la Matinale fait le point avec vous sur ce scrutin stratégique pour le projet européen.

« Quand on dit que le projet européen est en crise, et que les citoyens ont du mal à adhérer à ce projet, c’est parce qu’on considère comme acquis quelque chose de haute lutte, c’est à dire la paix entre les peuples européens. »

En deuxième partie d’émission, après un extrait d’une chronique de Thomas VDB du 01/06/18 sur France Inter, on s’intéressera au lobby des pro-pesticides avec l’eurodéputé Eric Andrieu, également président de la commission « PEST » qui travaille sur les pesticides. Alors que l’Union européenne décidait l’an passé de reconduire pour 5 ans la licence du glyphosate, l’élu PS se bat au sein de sa commission parlementaire contre ces lobbistes, au point d’être victime de pressions et d’intimidations. Un rapport de la commission « PEST » doit être rendu public d’ici la fin de l’année.

» Les pressions peuvent aller jusqu’à des détournements de courriers électroniques, une pomme laissé sur mon bureau avec « glyphosate » inscrit dessus, des coups de téléphone aux membres de l’équipe qui demandent si l’on va bien, comment se porte notre famille… »

Côté reportage, Julie s’est intéressée à un collectif de soutien aux victimes des pesticides en Bretagne.

