La Matinale – Radio LCA et #balancetapeur //03.10

Ce soir dans la Matinale on va parler d’un de nos sujets préférés… la RA-DIO ! Mais pas n’importe laquelle. En 1979 en Lorraine, des fermetures d’usines menacent les emplois de milliers de personnes de l’industrie sidérurgique. Pour lutter contre ces licenciements de masse, la CGT ouvre une antenne de radio libre : Radio Lorraine cœur d’acier. Ingrid Hayes, autrice d’un ouvrage sur le sujet et Bérangère Vantusso, metteure en scène de “Longueur d’ondes : histoire d’une radio libre” une pièce de théâtre sur le sujet, sont avec nous en studio pour parler de cette expérience radiophonique et militante !

« Cette radio a été profondément émancipatrice pour les gens qui l’ont écoutée et animée. »

En deuxième partie, soyez un peu honnête avec vous-même et dites-nous de quoi avez-vous peur ? Une question pas banale, à laquelle on essaiera de répondre avec Angelo Foley, puisque c’est lui le cerveau qui se cache derrière le compte Instagram “Balance ta peur”, qui invite tout le monde à reconnaître et exprimer ses peurs librement.

« J’aide les personnes à raconter leur histoire à travers ce compte, la musique et le coaching. »

Côté chroniques, justement, Louis s’est plié à l’exercice. Il vient nous raconter ses peurs au micro. Et puis, Simon s’est jeté à l’eau en fin d’émission pour nous parler de peak tv. Vous ne savez pas ce que c’est ? Allez donc écouter le podcast !

Présentation : Nina Beltram / Co-interviews : Anna Péan & Gabrielle Bayer / Chroniques : Louis Scocard & Simon Arrestat / Réalisation : Adel / Coordination : Bettina Lioret