La Matinale – Queer Week & Un homme à sa fenêtre // 13.03

On commence cette Matinale en vous livrant un entretien réalisé avec Bruno Perreau, auteur de l’essai « Qui a peur de la théorie Queer ». Cette enquête sur les liens entre identité, communauté et nation en France avance la thèse suivante:

« Si la théorie queer dérange autant, c’est parce qu’elle soutient l’idée que le sentiment d’appartenance ne naît pas d’un socle de valeurs et de références communes mais, au contraire, de la capacité à en contester le bien-fondé. »

(photo : Babelio)

Ellie Orain, responsable de la coordination et de la communication de La Queer Week nous présente juste après, les ambitions et la programmation de l’édition 2019, et revient avec nous sur le problème de l’invisibilité qui touche de nombreuses personnes au sein du mouvement queer.

« Ce qui est propre au champ queer, c’est qu’il remet tout en question. »

En seconde partie d’émission, on reçoit David Thomas, auteur d’ « Un homme à sa fenêtre », un recueil de micro-fictions directes, ironiques et émouvantes, empreintes d’humanité et d’humour. David Thomas joue de son art de l’instantané pour nous faire voir le monde sans concessions ni manières, à la manière d’un photographe et s’amuse de ses petits travers autant que de ceux de ses contemporains.

« C’est de l’instantané, j’adore ça ! »

Pour ponctuer cette émission, un reportage de notre partenaire, Radio Parleur ainsi que la chronique hebdomadaire de Lucie !

Présentation : Hugo Passard / Co-interview: Lucie Brill/ Chronique : Lucie Brill / Reportage: Radio Parleur / Coordination & Web : Bettina Lioret / /Réalisation : Antonin Simard