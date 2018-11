LA MATINALE – MIGRANT’SCENES & COLLECTIF QUATORZE

Mettre en avant les événements culturels d’actualité c’est aussi ce qui nous tient à coeur dans la rédaction de la matinale de Radio Campus Paris. On découvre donc un festival, Migrant scène, des concerts, des débats, des ateliers, des spectacles vivants et plus encore, développé par la Cimade et bien sûr, par des hommes et femmes migrants, le tout aggrémenté d’une exposition, dont chacun pour juger de la vitale nécessité du thème : L’humanité, une longue histoire de migrations. Pour vivre l’événement et découvrir la programmation nous avons reçu Lydia Niddam, coordinatrice du festival au sein de la CIMADE ile de france et Alessia Bonnanini, responsable des expositions de l’Inrap.

« Les débats ont tendance à se cristalliser autour d’une période récente; l’archéologie peut déconstruire certaines croyances autour de la migration. »



En deuxième partie d’émission, on s’interroge sur les solution : réinventer les lieux dans lesquels on vit. Le collectif Quatorze était avec nous. Leur objectif, promouvoir, expérimenter et transmettre une architecture sociale et solidaire : se servir de ce qu’on a pour faire mieux, il suffit d’ouvrir l’oeil en balade pour se rendre compte qu’il y a autour de nous un quotidien géographique entier à repenser.

Quoi d’autre au menu ? Lucas Aubry, bien sûr, de la rédaction de Radio Campus Paris nous donne des nouvelles, tant attendues, du maréchal Pétain.

Présentation : François Pierreti / Réalisation : Anna Péan / Co-Interviews : Sylvain Pinot & Tiphaine Albessard / Chroniques : Lucas Aubry / Coordination: Bettina Lioret / Web : Elodie Hervier