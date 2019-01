La Matinale – La censure Facebook & « Saltimbanques » // 24.01

Initialement, les plateformes numériques, Facebook, Twitter, Youtube, publiaient tous les contenus des internautes et ne supprimait les publications, textes, photos ou vidéo qu’en cas de signalement de la part des utilisateurs. Mais les choses sont en train de changer et Facebook par exemple, prend l’initiative de filtrer les contenus et donc de censurer dans une certaine mesure certaines informations. Pour aborder la question de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux à l’heure où les fake news influencent les élections politiques dans le monde entier, on reçoit Benoît Huet, avocat au barreau de Paris et spécialiste des médias qui a notamment publié, le 19 décembre dernier, dans Le Monde, un article intitulé « Quand Mark Zuckerberg impose ses lois à 2,2 milliards d’individus ».