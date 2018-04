La Matinale – Étudiants de Paris Nanterre & Goutte d’Or // 17.04

Mardi matin, près de 16oo étudiants de l’université Paris Nanterre se sont rendus à une Assemblée Générale pour discuter de la mobilisation contre la loi relative à l’orientation et la réussite des étudiants du gouvernement. 1272 d’entre eux ont voté pour la reconduction du blocage de l’université jusqu’à jeudi. Nous en parlons dans La Matinale avec Benjamin, Myriam et Guillaume, tous les trois en master dans cette université et mobilisés contre la réforme du gouvernement.

» Le gouvernement veut empêcher les futurs étudiants de faire le choix, ou déjà le non choix pour certains, qui détermine ce qu’ils veulent faire plus tard. »

La nouvelle édition de la fête de la Goutte d’Or se déroulera cette du 29 juin au 1er juillet au Square Léon. Cette fête de quartier, organisée pour la première fois dans les années 70, propose gratuitement un mélange de concerts, d’ateliers et animations ludiques, de repas de quartier… organisé par plusieurs associations du qurtier. Cette année, une campagne de crowfunding a été lancée pour proposer une programmation de qualité. Pour en parler, on reçoit Mélissa Vicaut, chargée de projet inter-associatif à la salle Saint Bruno, Cécile, habitante du quartier et présidente de la salle saint Bruno, qui coordonne la fête.

» C’est une occasion unique de se retrouver autour de différents contenus, de manifestations culturelles diverses. »

Côté chroniques, notre partenaire Radio Parleur propose un reportage dans l’université de Tolbiac et Jacques, comme chaque semaine, vous donne ses bons plans dans son message de la propagande.

Présentation : Dania Kaddur / Réalisation : Adel Ittel / Co-interview : Simon Marry et Nina Beltram / Chroniques : Radio Parleur & Jacques Bouillié / Web : Simon Marry / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard