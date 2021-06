La Matinale De 19h // Spéciale Fête de la Radio // 31/05/2021

Au sommaire de cette émission spéciale Fête de la radio, nous recevons Thibault le Hegarat docteur en histoire contemporaine et chercheur en histoire culturelle et histoire des médias, spécialisé dans la représentation du passé et du patrimoine à la télévision. Dans le zoom de la rédaction, nous aurons le plaisir de discuter avec Jacques Dupont qui viendra nous parler de sa pige de 2 ans au sein d’une radio

pirate en 1979 : Lorraine Coeur d’Acier. Nous parlerons aussi avec Tristan Thil, auteur d’une bande dessinée, qui retrace l’histoire de cette radio. Lorraine Coeur d’acier, aux éditions Futuropolis, au côté de Vincent Bailly. Nous serons accompagnés ce soir par Maxime et Pierre qui viendront nous illuminer de leurs talents de chroniqueur. Bonne soirée à l’écoute de Radio Campus Paris.

Présentation : Chloé Bergeret / Co-interview et Zoom : Massine Kelai / Web : Hugo Leroi/ Chroniques : Pierre Poulain et Maxime Fassiotti Coordination : Hugo Leroi/ Réalisation : Elsa Gavinet