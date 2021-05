La Matinale de 19h // Retour sur l’affaire Sarah Halimi / 05.05.2021

L’affaire Sarah Halimi a fait coulé beaucoup d’encre. Le 25 avril dernier partout en France plus de 26 000 personnes se sont rassemblées pour contester l’absence de procès après le meurtre de la sexagénaire à battue et défenestrée en avril 2017 par un voisin de 27 ans: Kobili Traoré.

Mais voilà en décembre dernier la cour d’appel de Paris, juge le jeune homme irresponsable pénalement de ce meurtre au caractère antisémite avéré. Décision confirmée fin avril par la cour de cassation, il n’y aura donc pas de procès aux assises dans cette affaire.

Avant de se demander comment faire évoluer la loi, ou pas avec Sarah Massoud, magistrate et membre du syndicat de la magistrature, on a interrogé Yonathan Arfi, vice président du CRIF pour essayer de comprendre les raisons de la colère de la famille, de la communauté juive et d’une grande partie de la population.

Dans le Zoom on parle d’une initiative pour aider des étudiants à faire face à leur stress et se détendre pour leurs examens. Le Collège de Paris qui regroupe plusieurs établissements d’études supérieur organise des séances de psychologie et de sophrologie pour accompagner les jeunes dans cette période difficile. La sophrologue Corinne Melot et la psychologue Maba Diarra sont nos invitées.

