La Matinale de 19h – Pariscience // 28.10.2019

Pariscience, c’est le rendez-vous incontournable des passionnés de sciences et d’images. Pariscience projette gratuitement une sélection du meilleur de la production française et internationale récente de documentaires scientifiques, dans toutes les durées, tous les formats et sur tous les sujets.

Pendant 13 jours, Pariscience organisera la rencontre du public avec la science :

• du 10 au 18 octobre 2019 à l’Institut de physique du globe de Paris pour le public scolaire,

• du 25 au 30 octobre 2019 au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de physique du globe de Paris pour le grand public et les professionnels.

Au programme:

The Bit Player

Claude Shannon, père de la théorie de l’information, a influencé tous les aspects de la vie moderne, de l’informatique à la cosmologie en passant par la linguistique. À partir de différents entretiens rythmés par des airs de jazz, ce film revient sur le parcours de ce génie excentrique.

Autour du plateau:

Renan Mouren, Ingénieur de Recherche à la Chaire UNESCO ITEN (FMSH – Université Paris8) / Idéfi CréaTIC et docteur qualifié en SIC

Philippe Glaser, Directeur de recherche à l’Institut Pasteur et directeur de l’unité « Ecologie et Evolution de la Résistance aux Antibiotiques », l’intervenant d’Antibiotiques, la fin d’un miracle / Resistance Fighters

Antibiotiques, la fin d’un miracle / Resistance Fighters

Le XXIe siècle marquera-t-il la fin de l’ère des antibiotiques ? Chaque année, près de 700 000 personnes dans le monde sont victimes de bactéries infectieuses résistantes aux traitements en vigueur. Scientifiques et gouvernements tentent de trouver les réponses face à cet enjeu mondial de santé publique.

Julien Giry, Docteur en science politique, chercheur associé à l’IDPSP à l’Université de Rennes 1, spécialiste des théories du complot, l’intervenant de Behind the Curve

Behind the Curve

Le film nous emmène à la rencontre de la communauté croissante de la Terre Plate. Ces théoriciens de la conspiration nient le modèle scientifique d’une Terre ronde et s’unissent pour discuter de leur système de croyance. À l’autre extrémité du spectre, la communauté scientifique vise à contrer ce mythe ressuscité…

Animation & coordination: Hugo Struna

Réalisation & Technique: Kaoane Goutte et Ugolin Crepin-Leblond