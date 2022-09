La Matinale de 19h – #MeTooPolitique & le festival Magic Barbès // 26.09.22

La Matinale de 19 heures fait sa rentrée et donne le coup d’envol de la 25e saison de Radio Campus Paris.

Au programme, le dossier malheureusement toujours d’actualité des violences sexistes et sexuelles dans la classe politique. Julien Bayou n’est plus le secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts. Il a décidé de démissionner suite aux accusations de violences conjugales dont il fait l’objet. Ce n’est pas le seul homme politique dans la tourmente ces jours-ci. Adrien Quatennens s’est également mis en retrait de son parti, La France Insoumise, suite à la révélation d’une main courante déposée par sa compagne. Ces affaires donnent-elles un nouveau souffle au mouvement #MeTooPolitique ? On en parle jusqu’à 19h30 avec notre invitée Fiona Texeire de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique.

En seconde partie d’émission, on parle du festival Magic Barbès. Cinq jours, du 28 septembre au 2 octobre, pour célébrer la diversité du quartier de Barbès à FGO-Barbara. Directeur artistique de FGO-Barbara, Mustapha Amokrane aka Mouss, répondra aux questions de Marie Leroy.

Juste avant, à 19h35, Mohamed Hanine s’est rendu au Portugal, et ça lui a inspiré quelques réflexions sur la pilosité, il nous racontera. En toute fin d’émission, Alison Cazal nous racontera la vie et surtout la mort programmée d’un astéroïde…

Présentation : Colin Gruel / Interview Zoom : Marie Leroy / Chroniques : Mohamed Hanine et Alison Cazal / Réalisation : Julia Martin et Margot Page / Coordination : Marie Leroy