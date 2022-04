La Matinale de 19h – L’obésité : à quand la reconnaissance ? // 12/04/2022

Ce soir dans la Matinale, nous recevons Anne-Sophie Joly, présidente du Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO), qui viendra nous parler de la place quasi inexistante de l’obésité dans les programmes sanitaires et sociales des candidat.e.s à la présidence. Non reconnue comme une maladie, l’obésité est pourtant un problème de santé publique majeur, et son lien de causalité avec l’augmentation de la pauvreté est prouvé.

Dans le ZOOM, nous recevrons Didier Desormeaux, secrétaire général de la Conférence Nationale des Métiers du Journalisme (CNMJ). La prochaine édition aura lieu le 5 mai, son slogan étant : « Journalisme rêvé, journalisme enseigné, journalisme pratiqué ».

Tom Malki parlera de la candidature de Marine le Pen dans sa chronique, avant de parler de celle d’Emmanuel Macron mercredi 20 avril.

Présentation : Anna Finot / Co interviews : Tsolag Paloyan, Margaux Delanys et Léo Lefrancois / Chroniqueur : Tom Malki / Invité.e.s : Anne-Sophie Joly et Didier Desormeaux / Réalisation : Margot Page / Coordination : Hugo Leroi