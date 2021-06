La Matinale de 19h // Les persécutions de la communauté LGBTQI+ en Europe de l’Est // 16/06/2021

Vous l’avez compris, l’été est là et qui dit été dit festival, et oui après une année blanche ils sont de retour. Dans le zoom de ce soir on vous parle du Sonic Protest. Un événement qui fait la part belle aux musiques expérimentales, ça sera dans la deuxième partie de l’émission.

Après notre grand sujet de société du jour: reportage grand format !

Trois de nos bénévoles ont suivi début mai le procès d’Assa Traoré poursuivie en diffamation par trois gendarmes. Ils vont nous faire revivre cette journée.

Et pour commencer, notre grand sujet du jour nous emmène en Europe de l’est !

Présentation : Loic Gazar / Co Intervieweur : Léo Lefrancois / Reportage : Hugues Marly, Nadia Noumri et Lucie Claudon/ Interview : Pierre Poulain Réalisation: Colin Gruel/ Coordination : Hugo Leroi