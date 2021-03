La matinale de 19h // les 10ans du conflit syrien // 23/03/21

Au programme de cette matinale, nous allons donc parler de la situation en Syrie, avec Wassim Nsar, journaliste à France 24, en première partie, puis avec Hakim Khaldi, Coordinateur de mission chez Médecins Sans Frontière. En fin d’émission, on change de ton pour parler musique et revue de presse. Nous recevons la chanteuse Bergmann qui viendra nous faire découvrir son premier album, interviewée par Massine. Avec moi également ce soir, deux chroniqueuses talentueuses, Mathilde et Gwen.

Présentation : Nadia / Réalisateur : Margot / Co-interview : Mathilde Descotes / Zoom : Massine / revue de presse : Gwendoline / Chroniques : Mathilde Descotes / Coordination: Anaïs Martinez