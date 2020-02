La matinale de 19h – « Le Triangle et l’Hexagone » de Maboula Soumahoro// 19.02.2020

Dans la première partie d’émission nous sommes avec Maboula Soumahoro, docteure en civilisation du monde anglophone et spécialiste en études africaines-américaines et de la diaspora noire/africaine. Maboula Soumahoro a récemment publié le livre « Le Triangle et l’Hexagone, réflexions sur une identité noire » aux éditions La Découverte.

La première chronique est assurée par Antoinette qui s’est intéressée à la place des écrans dans la vie des moins de 15 ans.

Dans le zoom, Lili interviewe Margot Georgia Molvinger et Léa Delmart au sujet de la pièce Play Loud de Falk Richter dont le collectif Géranium propose actuellement une nouvelle adaptation.

Pour finir Elsa revient sur l’affaire Koba la D qui agite Twitter depuis hier.