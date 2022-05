La Matinale de 19h – Le regret d’être mère : encore tabou ? // 17/05/2022

Ce soir dans La Matinale, nous allons nous intéresser à un phénomène débattu seulement très récemment en France et dans le monde : les femmes qui regrettent d’être devenues mères. Après leur grossesse et même plus tard, quand leur enfant est plus grand.e, elles ressentent une profonde dépression, une tristesse et une lassitude de la maternité. Anais Le Brun-Berry, titulaire d’un DU “Psychologie et Psychopathologie » à l’université de Paris et chargée des actions de soutien à la parentalité pour la maison “Parents et Féministes”. Pour l’accompagner, nous recevons aussi l’autrice Stéphanie Thomas, qui a écrit « Mal de mères : dix femmes racontent le regret d’être mère ». Ce livre important recueille le témoignage de 10 femmes qui livrent leurs expériences négatives de la maternité, et qui disent pourquoi, si c’était à refaire, elles ne referaient pas d’enfants.

Dans le ZOOM, nous parlerons à Ivan et Beryl, organisateurices de La Potinette Ludik Tour. Désireux d’allier leurs deux passions, les jeux et le voyage, et de les associer à une cause utile, ont monté ce projet de sensibilisation au handicap visuel en partenariat avec l’association AccessiJeux, créée en 2015 dans le but d’aider les déficients visuels à avoir accès aux jeux de société. Ce projet prendra la forme d’un voyage en voiture à pédales, qui se déroulera du 1er au 21 juillet 2022, reliant Paris à Parthenay où se tiendra en juillet le Festival Ludique International de Parthenay (FLIP).

Tom Malki nous parlera du rachat, pas rachat, rachat de Twitter par Elon Musk dans sa chronique.

