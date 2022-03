La Matinale de 19h // Le livre « Toxic Data » : l’influence des réseaux sociaux sur l’élection présidentielle // 14/03/2022

Ce soir dans La Matinale, nous avons le plaisir de recevoir David Chavalarias, auteur du livre « Toxic Data », déjà à la vente aux éditions Flammarion. Il aborde un sujet très actuel, qui va le devenir encore plus au fil des prochains mois : les réseaux sociaux en période d’élection présidentielle. Souvent vecteurs de désinformation, ils participent souvent à désorienter les électeurices, plus qu’à les guider. Comment naviguer entre les informations, toutes plus contradictoires les unes que les autres ? Comment se faire SON propre avis ?

Dans le ZOOM, nous parlerons de la BULAC (Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations) qui lance son festival “Cinéma du Réel”, du 15 au 17 mars. A l’occasion de ce festival, la BULAC a sélectionné 7 films parmi la quarantaine de documentaires en compétition et propose deux soirées de projections-débats et une soirée exceptionnelle à l’occasion du panorama « L’Afrique documentaire », en présence de réalisateurs, de chercheurs et d’étudiants. Nous en parlerons avec Juliette Pinçon, responsable de l’équipe Valorisations de la BULAC.

Présentation : Adalyen de Particule / Invité.e.s : David Chavalarias et Juliette Pinçon / Réalisation : Mickael Adarve / Coordination : Hugo Leroi