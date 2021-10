La Matinale de 19h // La stratégie médias de Macron // 14/10/2021

Pour cette matinale, nous recevons Alexis Lévrier, historien de la presse et auteur du livre « Jupiter et Mercure », retracant les relations parfois très tendues entre la presse et Emmanuel Macron. A l’approche de 2022, le sujet est on ne peut plus actuel. Dans le zoom, nous avons eu le plaisir de parler à Raphaelle de Lavarène, directrice de l’atelier Renault, qui nous a parlé de l’exposition sur les Champs Elysées consacrée à Marie Talhouarne, responsable du centre d’accueil Emmaus de Saint-Denis, qui porte le projet « Emmaus Connect », qui lutte contre la méconnaissance du numérique par les populations les plus précaires. Elle nous a aussi parlé des « Journées Engagées », pour sensibiliser les jeunes au bénévolat post-covid.

Présentation : Daphné Deschamps/ Co intervieweurs : Léo Lefrancois et Nathan Ratichaux / Réalisation : Nicolas Rivoisi / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Alexis Lévrier et Marie Talhouarne / Chroniqueur : Maxime Fassiotti / Web : Hugo Leroi