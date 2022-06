La Matinale de 19h – La Matinale spéciale du festival Avance Rapide // 09/06/2022

Au sommaire de cette Matinale spéciale Médias en Europe : « Et maintenant, on fait quoi ? » C’est le nom du grand questionnaire proposé par la chaîne ARTE et France Culture qui a déjà recueilli plus de 14 000 participations. Une consultation, sur des sujets sociaux, politiques, environnementaux pour prendre le pouls de la France et tenter d’y voir plus clair dans des temps remplis d’incertitudes, qui donnera lieu à un festival en octobre prochain, ça sera le sujet du Zoom de ce soir.

Nous aurons également une chronique de Simon Marry en fin d’émission.

Mais pour commencer le grand sujet de ce soir : Focus sur deux jeunes médias qui tentent de faire émerger une conscience européenne particulièrement chez les jeunes générations : Café Babel et Arty Farty. Jeunes générations qui se questionnent sur l’UE, son avenir, son utilité … mais qui sont loin de l’avoir abandonnée, on en discute également avec un membre de l’OFAJ, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse.

Vous avez le programme. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022, bienvenue dans la matinale de 19h, en direct et en public !

Présentation : Léo Lefrançois / Co-intervieweuse : Anaïs Martinez / Invité.e.s : Quentin Ariès (Café Babel), David Bola (Arty Farty/ We are Europe), Stephan Elles (OFAJ) / Zoom : Boris Razon (Arte) / Chronique : Simon Marry / Participation au Zoom : Hicham / Réalisation : Manon / Coordination : Hugo Leroi