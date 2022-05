La Matinale de 19h – La Maison des Lanceurs d’Alertes et l’affaire Pierre Hinard // 11/05/2022

Au sommaire de cette émission, un programme lié au droit. Nous aurons donc le plaisir pour notre grand dossier du jour de recevoir Elise Macé et Lola Ballarini, deux juristes de l’association qui accompagnent les lanceurs d’alerte au sein de la maison des lanceurs d’alerte. Nous nous intéresserons à cette question primordiale dans nos sociétés et dans le débat public. Nous recevrons ensuite pour notre partie culturelle, notre Zoom Yaniss Odua qui sort son nouvel albulm et qui sera en concert le 9 juin. Soyez attentif et à l’écoute car la matinale de 19h, c’est parti !

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Chroniqueur : Tsolag Paloyan / Invité.e.s : Elise Macé, Lola Ballarini et Yannis Odua / Réalisation : Hugo Leroi / Coordination : Hugo Leroi