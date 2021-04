La Matinale de 19h // Jennifer Padjemi : « Féminismes & Pop-Culture » // 01.04.21

Elle explore, pour le meilleur et pour le pire, l’alliance des féminismes et de la pop-culture, en première partie d’émission nous serons avec Jennifer Padjemi, journaliste indépendante et autrice du livre « Féminismes et Pop-Culture » paru le 17 Mars aux éditions Stock.

Le Zoom. En deuxième partie d’émission nous découvrirons le réseau social « Apollon » avec Jonathan.

Chronique culturelle. Pauline va nous parler des mesures concernant les festivals de l’été.

À l’international. Dounia nous aide à mieux comprendre les enjeux autour de la sortie du traité d’Istanbul par la Turquie.

Présentation : Delya Lopes / Réalisateur : Rhonin/ Co-interview : Daisy Boyer / Zoom : Jonathan Luzamba / Chroniques : Dounia et Pauline / Coordination: Anaïs Martinez