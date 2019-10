LA MATINALE DE 19H – DE CENDRES ET DE BRAISES // 30.09.2019

Ce soir l’équipe de la Matinale s’intéresse à un quartier : celui de la cité des Mureaux, banlieue ouvrière en pleine mutation, au travers de laquelle on découvre une histoire racontée par Manon Ott et co-réalisée par Gregory Cohen : De cendres et de braises.

« C’est des parcours de combattant. On m’a raconté des révoltes mais aussi des rêves et des espoirs. »

Cette histoire, c’est un film autant qu’un livre. Ces formes complémentaires mais autonomes mettent en exergue le combat constant que vivent les habitants des Mureaux, auxquels Manon Ott et Gregory Cohen ont voulu rendre la parole.

« On a 20 ans, pas de boulot et les flics sur le dos. »

Plus tard, Aleksandra nous a fait découvrir plusieurs sorties musicales, avec quelques révélations sur les intentions des Beatles au moment de l’enregistrement d’Abbey Road.

Nous avons ensuite reçu Emilie et Lisa, de Ladylike, une soirée Stand up et storytelling qui raconte ces petites histoires et anecdotes crado des femmes.

Pour finir, un rappel de l’actualité, la vraie, peut être un peu oubliée des médias avec l’hommage à Jacques Chirac avec Pitoum.

