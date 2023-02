La Matinale de 19 heures – Prévention et dépistage du cancer du sein, « Treize jours » de Camille Dufrénoy & 15ème édition du Prix Icart // 21.02.23

Au sommaire de cette émission:

En première partie pour l’interview nous allons parler prévention et dépistage du cancer du sein avec Emmanuel Ricard, porte parole de La ligue contre le cancer.

Le premier zoom de cette émission sera sur le court métrage “Treize jours” et on aura l’occasion d’en discuter avec la réalisatrice Camille Dufrénoy.

« Un court film qui évoque tellement de sujets en 2 minutes 30 » selon notre intervieweuse Constance. Il est question de violences sexistes et sexuelles, mais aussi de l’impunité des agresseurs parfois récidivistes et de la culpabilisation des victimes. Sororité et solidarité féminine au rendez-vous…

La rédaction fera un deuxième zoom, on parlera de la 15ème édition du Prix Icart Artistil Rezo. Un prix dédié à l’émergence de jeunes artistes âgés de moins de 35 ans. Deux récompenses à la clé : Le prix du jury et celui du public. Vincent Rousseau, coordinateur des pôles et Louise Desplaces, du pôle candidat viendront en studio nous en parler…

Présentation : Lucia Gicquel / Interview : Justine Vunda / Zoom 1 : Constance Mousseaux / Zoom 2 : Lucas Corroy / Réalisation : Gabrielle Bayer / Coordination : Marie Leroy