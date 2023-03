La Matinale de 19 heures – « De quel droit », une plateforme pour les droits des étranger.es // 16.03.23

Dans cette émission, nous recevrons Amandine Young et Mathias Venais de l’association “De quel droit ?” qui viendront nous parler de leur site internet du même nom qui s’est fait peau neuve. Il donne accès à la jurisprudence la plus récente en droit des étrangers.

Alexis nous parlera de la crise du football féminin français : le week-end dernier, un match de D1 s’est déroulé dans des conditions indignes d’un match pro (pelouse défoncée, remplie de flaques d’eau et de boue), une situation récurrente, alors que le foot féminin manque de visibilité et n’a toujours pas de repreneur pour les droits TV…

Nous entendrons la chronique régulière d’Olivier Delaporte « les zones d’ombre de l’histoire ». Il reviendra sur la mystérieuse affaire du pain maudit de Pont Saint Esprit. Gauthier et sa chronique humoristique sera bien entendu au programme. Et Nathalie, faute de zoom, chroniquera sur le Salon Apprentissage, Alternance et Métiers qui aura lieu à Porte de Versailles ce vendredi et samedi.

Animation : Elfie Gay / Chroniques : Alexis, Gauthier, Nathalie Martin, Olivier Delaporte / Réal : Gabrielle Bayer / Coordination : Marie Leroy